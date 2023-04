Bônus da Ufac, pouso forçado de avião e outras; veja as mais lidas desta semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Homem é morto com tiro no peito enquanto dormia em carroceria de veículo, em Rio Branco

5h25min desta segunda-feira, 17 de abril de 2023, na Rua Valdomiro Lopes, Bairro da Conquista, em Rio Branco. Um homem em situação de rua, possivelmente viciado em drogas, aproveita um pequeno carro com carroceria – um Pampa – estacionado na rua, para dormir.

Líder do CV morre no PS após trocar tiros com membros de facção rival

O líder da Facção Comando Vermelho, Lukes Paulo de Aguiar Rosa, 27 anos, que foi baleado na última quarta-feira (12), morreu na madrugada desta segunda-feira (17) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco. O acusado de ter matado Luke é Gleison Roberto Roberto da Cruz Juca, 22 anos, vulgo “Smith”, que é membro do PCC e trocou tiros com Luke na Rua Dorado, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

URGENTE: avião faz pouso forçado entre municípios do Acre

Um avião de pequeno porte caiu em uma área ainda não identificada entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, na manhã desta terça-feira (18).

A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet por um servidor do aeroporto de Manoel Urbano.

Advogada diz que foi assediada por secretário da OAB no Acre: “Precisa dar mais a xereca”

O ContilNet teve acesso a um possível caso de assédio sexual nesta terça-feira (18), tendo como suposta vítima a advogada acreana E.M.B (cujo nome não foi revelado para preservar a identidade).

De acordo com ela, o seu colega de advocacia e secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Thalles Vinicius de Souza Sales, é o acusado.

QUARTA-FEIRA

Secretário da OAB do Acre acusado de assédio diz que denúncia foi motivada por vingança

Após ser acusado de assédio sexual por uma colega, o advogado Thalles Vinicius de Souza Sales divulgou uma nota para esclarecer as acusações, nesta quarta-feira (19).

Intenso tiroteio entre facções nesta terça; ninguém é preso e moradores se trancam em casa

Mais uma cena de guerra entre organizações criminosas por disputa de território foi registrada em Rio Branco. Moradores da Baixada da Sobral viveram momentos de tensão, pânico e terror na noite desta terça-feira (18), após um intenso confronto que foi registrado pelas facções Comando Vermelho, PCC e Bonde dos 13, por disputa de território.

QUINTA-FEIRA

VÍDEO: médicos são flagrados se agredindo em hospital de Rio Branco

Os médicos Marcos Paulo Bosetto e Nonato Anute apareceram em um vídeo, gravado pelo acompanhante de um paciente, durante uma discussão. As imagens foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (20).

Em nota, juiz que votou a favor da entrada de paraibano na Ufac justifica decisão

Na última semana, uma polêmica surgiu nas redes sociais do Acre sobre um aluno, nascido na Paraíba, obteve uma vitória na Justiça Federal do Acre, após o jovem requerer, por meio de Mandado de Segurança, uma medida liminar para derrubar um bônus regional de 15% no cálculo do resultado da seleção para o curso de medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac).

SEXTA-FEIRA

VÍDEO: câmeras flagram carro que jogou motociclista contra poste e fugiu sem prestar socorro no Acre

Nesta quinta-feira (20), câmeras de segurança da rua Valdomiro Lopes, uma via movimentada em Rio Branco, flagraram o momento em que um carro e uma motocicleta andam lado a lado, até que o motorista da moto perdeu o controle e foi atirado contra um poste.

Em nota, estudante acreana rebate decisão judicial que retirou 15% de bônus na Ufac

Após a Justiça Federal do Acre conceder à um estudante da Paraíba, por meio de Mandado de Segurança, uma medida liminar que derrubou um bônus regional de 15% no cálculo do resultado da seleção para o curso de medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac), a estudante acreana Maria Júlia Bonelli divulgou uma Carta Aberta nas redes sociais que repudia a decisão judicial.