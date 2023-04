Brasiléia celebra Dia dos Povos Indígenas com festival de cultura na quadra do bairro Leonardo Barbosa

A Prefeitura de Brasiléia em parceria com Ministério Público, Governo do Estado e Povos Jaminawa, realizou nesta quarta-feira, 19, atividade em alusão ao Dia Nacional dos Povos Indígenas. O evento aconteceu na quadra do bairro Leonardo Barbosa.

Contou com a presença da prefeita, Fernanda Hassem, vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Promotor de Justiça Dr. Juleandro Martins, Defensoria Pública estadual, Dr.Pedro Henrique, Coronel Atahualpa Ribera, Coordenador do Projeto Acre Pela Vida, Professor Val, representante da Secretaria Estadual de Turismo, Deputada Federal da Bolivia, Ana Meireles Jaminawa, representante da comunidade indígena, Isaías Jaminawa, representando a câmara de vereadores, Elenilson Cruz, secretários e equipe municipal.

- Publicidade-

O Dia dos Povos Indígenas é uma data comemorativa celebrada no Brasil no dia 19 de abril e tem como propósito celebrar a diversidade das histórias e das culturas dos povos indígenas brasileiros, combater preconceitos contra os indígenas e estabelecer políticas públicas que garantam os direitos dos povos originários.

A programação incluiu recreação, danças tradicionais, cantigas, música, exposição e venda de artesanato ( confeccionados pelos Povos Jaminawa), grafismo, exposição de fotos, além de atendimento médico, vacinas, testes rápidos.

Isaías Jaminawa, liderança da comunidade indígena agradeceu a prefeita Fernanda Hassem pela celebração.“Quero agradecer a nossa prefeita por celebrar com a gente. Ficamos alegres e contentes por essa festa em homenagem ao nosso dia”, agradeceu.

O promotor de Justiça, Doutor Juleandro Martins (coordenador-geral do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas (GT-Indígena no âmbito do MP), prestigiou o evento e agradeceu as parcerias das diversas instituições na realização do evento.“Nós estamos muito felizes de estar aqui neste momento prestigiado a comunidade indígena neste dia muito especial para eles. Queremos aqui dar os nossos parabéns a toda comunidade do 28 de Maio, e agradecer as parcerias efetuadas de ambas instituições para uma programação especial aos nossos indígenas do município de Brasiléia”, agradeceu o Promotor.

A prefeita Fernanda Hassem destaca a ações realizadas de valorização da cultura e saberes dos povos indígenas.“Estamos hoje aqui no bairro Leonardo Barbosa, na comunidade 28 de Maio com os Povos Jaminawa, temos mais 230 Jaminawa residindo aqui. Fizemos várias atividades com eles, fizemos entrega de melhorias nas ruas, oferecemos um almoço de confraternização e agora vão participar de apresentações de cultura, dança, canto, artesanato, fazendo a valorização dos povos indígenas”, destacou.

Também foram parceiros do evento: Secretaria Especial de Saúde Indígena-SESAI, FUNAI, Conselho Indigenista Missionário-CIMI e Projeto Cultura na comunidade e Grupo Juventude que Dança.