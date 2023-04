Briga por causa de trabalho quase termina em morte no bairro Tucumã

Antônio Márcio Ferreira da Cruz, 41 anos, e Sérgio Albuquerque da Silva, 42, se esfaquearam durante uma discussão na noite deste domingo (2), em uma residência no beco Samambaia, na rua Avenida Sul, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio e Sérgio estavam participando de uma bebedeira em uma residência no beco Samambaia, quando começaram a conversar sobre um antigo trabalho deles. Em certo ponto da conversa, os dois se desentenderam, porém, os homens estavam armados com facas e começaram a proferir ameaças um contra o outro.

- Publicidade-

Com os ânimos mais exaltados, Antônio desferiu um golpe no abdômen e no braço esquerdo de Sérgio. O ferimento, no entanto, não foi tão grave, então Sérgio desferiu um golpe no peito direito de Antônio. Após o crime, Sérgio saiu correndo pela Avenida Sul e recebeu ajuda de um ainda não identificado, que colocou o homem em um carro de cor branco e levou até o homem ao pronto-socorro de Rio Branco.

O Serviço do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores e esteve no local do crime, onde os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Antônio e em seguida o encaminharam ao PS de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da Perícia Criminal.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).