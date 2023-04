Bruna Biancardi anuncia que está grávida de Neymar: ‘Sonhamos com a sua vida’

Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (18), que está grávida de Neymar. Na publicação, a influenciadora posou ao lado do jogador e exibiu a barriguinha da primeira gestação – Neymar já é pai de Lucca, fruto do antigo relacionamento dele com Carol Dantas.

“Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu Bruna.

“Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você”, completou.

No último dia 12, a colunista do R7 Fabíola Reipert tinha divulgado que a namorada de Neymar estava evitando postar fotos ou vídeos de corpo inteiro e que fãs desconfiavam de uma suposta gravidez. Na ocasião, inclusive, a jornalista afirmou que a expectativa era que ela revelasse a gravidez no dia do aniversário dela.