Caixa anuncia linha de crédito para pessoa com deficiência

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para pessoas com deficiência. O anúncio aconteceu durante a posse dos novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), nesta segunda-feira (3/4).

A nova modalidade de empréstimo deverá ser lançada ainda no mês de abril e tem como objetivo financiar a compra de produtos e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Os valores para contratação vão de R$ 5 mil a R$ 30 mil, com prazo de pagamento de até 60 meses.

- Publicidade-

Os valores poderão ser utilizados para aquisição de cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos, adaptação de imóveis, entre outros. Também é possível financiar a manutenção, reparo e a revisão dos produtos e recursos de tecnologia assistiva.

A linha de crédito será subsidiada pelo governo federal e contará com a coordenação do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Os empréstimos terão taxas de 6% ao ano para clientes com renda de até cinco salários mínimos e de 7,5% ao ano para clientes com renda entre cinco a dez salários mínimos.

Os interessados poderão solicitar o crédito diretamente nas agências bancárias da Caixa. “Esse produto é para que as pessoas possam comprar e financiar a manutenção, o reparo e a revisão de produtos e recursos de tecnologia assistida”, destacou Rita Serrano.

Hoje, 03, participei do evento de posse do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência – CONADE, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que reuniu o ministro Silvio Almeida, a primeira dama, Janja Lula da Silva e o secretário Nacional dos Direitos da Criança e… pic.twitter.com/nL6NzSVouX — Rita Serrano (@ritaserranoofc) April 3, 2023

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, empossou os novos integrantes do Conade que irão atuar no conselho entre 2023 e 2025.

Durante a cerimônia, o ministro destacou o momento como retomado e amadurecimento das políticas voltadas para pessoas com deficiência. “Estar neste conselho, hoje, significa fazer parte da luta por um país mais justo. Essa é uma luta pelo Brasil e, portanto, mesmo as pessoas que não têm deficiência têm o dever de apoiar esse conselho”, defendeu Silvio Almeida.

O Conade é composto por dezoito representantes governamentais e dezoito da sociedade civil. Na cerimônia desta segunda, tomaram posse representantes titulares e suplentes de onze ministérios, e um suplente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), representando a sociedade civil.

“Aqui se discute o fórum máximo da política das pessoas com deficiência. Acreditamos nessa gestão, que começa apontando para o fortalecimento dos conselhos. Recebemos de braços abertos os novos representantes do governo que vêm somar e fazer acontecer as políticas públicas para quem está na ponta”, afirmou o presidente interino do Conade, Décio Santiago.