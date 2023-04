Caixa Tem libera R$ 3 mil na hora: confira quem pode contratar e sacar

A Caixa Econômica Federal lançou no ano passado o Crédito Caixa Tem, uma linha de crédito para usuários da sua poupança digital social. Por meio do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), o banco oferece empréstimos exclusivos e cheios de vantagem.

A novidade ampliou as possibilidade de uso do Caixa Tem, aplicativo criado durante a pandemia de covid-19 para viabilizar o pagamento do Auxílio Emergencial. Hoje, a plataforma é um banco digital quase completo, permitindo pagamentos, transferências e muito mais.

Para apoiar os donos de pequenos negócios no país, o banco oferece empréstimos de até R$ 1 mil para pessoas físicas e até R$ 3 mil para pessoas jurídicas. Conheça as condições a seguir.

Crédito para empreendedores

O microempreendedor individual (MEI) que já está registrado pode solicitar até R$ 3 mil de crédito, com taxa de juros de até 3,60% ao mês e prazo de 18 a 24 meses para pagar. A empresa precisa ter uma conta ativa no Caixa Tem e cumprir os seguintes requisitos:

Ter ao menos 12 meses de atividade/constituição como MEI;

Ter faturamento anual de até R$ 81 mil;

Ter menos de 3 mil reais em dívidas bancárias em 31 de janeiro de 2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados.

A contratação é feita em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes da empresa.

Já a pessoa física que deseja empreender pode solicitar até R$ 1 mil, com juros de até 3,99% ao mês e prazo de até 24 meses para pagar. Neste caso, é possível fazer o pedido diretamente no aplicativo Caixa Tem, na opção “Empréstimo – Crédito Caixa Tem”.

Novos limites

Ainda no ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória nº 1107, que ampliou os limites do programa SIM Digital. Dessa forma, o novo teto dos empréstimos passou a ser de R$ 1,5 mil para pessoas físicas e R$ 4,5 mil para MEI.

Apesar do aumento, a Caixa informa em seu site que os limites da linha de crédito oferecida por meio do Caixa Tem continuam os mesmos citados nesta matéria. Entretanto, o banco pode elevar esse teto e permitir a contratação de valores maiores quando desejar.