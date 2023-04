Calegário propõe substituir sirenes de escolas em respeito a crianças com autismo

A alteração na Lei n 2.976, proposta pelo Deputado Estadual Fagner Calegário, que dispõe sobre a alteração das sirenas nas escolas e sobre o atendimento prioritário das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi sancionada.

Agora, as escolas terão que fazer a substituição das exageradas sirenes e alarmes utilizados por um sinaleiro musical de menor intensidade e volume reduzido, para tentar prevenir as crises auditivas sofridas por crianças e adolescentes com TEA, que geralmente possuem hipersensibilidade.

Além disso, o atendimento prioritário de pessoas com TEA será obrigatório, e também deverá passar a ser sinalizado pelo símbolo do autismo nas placas dos estabelecimentos. Essa medida é para garantir que a prioridade no atendimento será cumprida.

Calegário já esteve em conversa com grandes representantes da Família Azul em Rio Branco e colocou o mandato a disposição da luta por melhorias na qualidade de vida social das pessoas com autismo.

“Essa é uma causa que queremos poder ajudar. Temos muitos projetos pela frente que buscam melhorias na vida das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e continuaremos trazendo ações efetivas para ajudar no que for”, ressaltou Calegário.