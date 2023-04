Câmera registra momento que loja é invadida no interior do Acre; VÍDEO

Uma loja de confecções, localizada no centro de Cruzeiro do Sul, foi invadida por um homem no último domingo (23), por volta das 3h48 da madrugada. O criminoso levou diversos itens do local. Câmeras de segurança registraram toda a ação.

De acordo com uma funcionária da loja, após a invasão, as portas do lugar ficaram abertas até 9h30min da manhã seguinte, o que facilitou que outras pessoas entrassem no estabelecimento e roubassem o restante da mercadoria.

O prejuízo estimado é de cerca de R$ 100 mil. A proprietária da loja, em uma rede social, lamenta o acontecido e expõe que após ser acionada, a polícia não foi até o local por não ter viatura disponível. Ela diz, ainda, que o estabelecimento fica localizado próximo à delegacia.