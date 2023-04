Caminhoneiro desabafa sobre a BR-364: “Estamos sendo administrados por baratas”

Um vídeo enviado com exclusividade ao ContilNet, mostra a indignação de mais um dos motoristas que precisa fazer o trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul pela BR-364.

Nas imagens é possível ver as péssimas condições em que a principal rodovia que corta o Acre se encontra. O motorista do caminhão desabafa sobre as dificuldades enfrentadas para chegar até seu destino.

- Publicidade-

VEJA TAMBÉM: Na Aleac, Dnit diz que valor destinado por Lula à BR 364 é o “melhor orçamento da história”

“As dificuldades são imensas. A estrada está só buracos e não tem ninguém que tome providência, parece que estamos sendo administrados pelas baratas. Cadê o representante do Estado e o representante dos deputados? Parece que estamos sendo administrados por baratas”, declara.

A BR-364 tem grande importância para a integração e para o desenvolvimento do estado. Em termos econômicos, ela representou uma movimentação financeira de R$2,3 bilhões apenas em 2022.

Em outro trecho do vídeo, o caminhoneiro pede que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tome providências o quanto antes para iniciar as obras de recuperação da estrada.

“O presidente do DNIT do Acre tem que tomar providência imediatamente, o caso da estrada é caso de polícia, é um crime. Veja como está a situação, quebrando caminhão, semana passada tombaram quatro carretas. Hoje passamos por seis caminhões quebrados na estrada”, desabafa.

O motorista ainda destacou que a viagem de Rio Branco até Cruzeiro está levando, em média, dois dias e meio.

Durante reunião com a bancada federal do Acre, em fevereiro deste ano, o presidente Lula anunciou liberação de R$ 600 milhões para a recuperação da rodovia. Dias depois, o DNIT ampliou para R$ 850 milhões o valor.

Veja o vídeo: