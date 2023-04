Campeonato Acreano de Fisiculturismo será dia 22 de abril na U:verse

O presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo (FAFF), Erivaldo Gadelha, confirmou para o sábado, 22 de abril, no auditório da Universidade Uverse, a IV edição do Campeonato Acreano de Fisiculturismo.

“Fechamos todos os detalhes da competição e teremos 12 categorias em disputa no feminino e no masculino. Esse é um dos eventos mais esperados do ano”, disse o presidente.

- Publicidade-

Os melhores atletas

De acordo com Erivaldo Gadelha, alguns dos melhores atletas acreanos estão confirmados na disputa da competição. “Os treinamentos hoje significam também ter uma vida melhor. Temos academias lotadas e os atletas passam a se desafiar em um evento como o acreano”, avaliou Erivaldo Gadelha.

Premiação em dinheiro

Segundo Erivaldo Gadelha, as principais categorias do Campeonato Acreano terão premiação em dinheiro. “O prêmio é mais uma motivação para os atletas. Ser atleta de alto nível exige bastante e esse é um reconhecimento da federação”, afirmou o dirigente.