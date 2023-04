Campeonato Acreano de Fisiculturismo será na Uverse; veja data

O presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo (FAFF), Erivaldo Gadelha, confirmou para o sábado, 22, no auditório da Universidade Uverse a IV edição do Campeonato Acreano de Fisiculturismo.

“Fechamos todos os detalhes da competição e teremos 12 categorias em disputa no feminino e no masculino. Esse é um dos eventos mais esperados do ano”, disse o presidente.

Os melhores atletas

De acordo com Erivaldo Gadelha, alguns dos melhores atletas acreanos estão confirmados na disputa da competição.

“Os treinamentos hoje significam também ter uma vida melhor. Temos as academias lotadas e os atletas passam a se desafiar em um evento como o Acreano”, avaliou Erivaldo Gadelha.

Premiação em dinheiro

Segundo Erivaldo Gadelha, as principais categorias do Campeonato Acreano terão premiação em dinheiro.

“O prêmio é mais uma motivação para os atletas. Ser atleta de alto nível exige bastante e esse é um reconhecimento da federação”, afirmou o dirigente.