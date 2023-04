Campeonato estadual Sub-20 terá 9 equipes na disputa pelo título

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) fechou as inscrições para o Campeonato Estadual Sub-20 e nove equipes estão na disputa. O torneio deve ser iniciado na primeira quinzena de maio e vai garantir ao campeão a vaga do Acre na Copa São Paulo em 2024.

“Teremos uma grande competição. Na próxima semana, iremos divulgar a data do congresso técnico para definir a fórmula de disputa e o regulamento”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Sub-17 com 5 equipes

O Campeonato estadual Sub-17 Feminino, novidade do calendário de 2023, terá 5 times na disputa.

“Vamos promover o feminino Sub-17 pela primeira e vamos ter um evento interessante”, afirmou o dirigente.

Equipes do Sub-20