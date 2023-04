Cantor que teve show cancelado no Acre já estava em Rio Branco quando soube da decisão

Quando a Comarca do município de Tarauacá cancelou o show do cantor Renanzin Pressão, que estava previsto para acontecer na noite desta segunda-feira (24), na Praça Alton Furtado, durante as comemorações dos 110 anos do município, o cantor já havia desembarcado no Aeroporto de Rio Branco e aguardava em um hotel da capital.

SAIBA MAIS: Show de cantor nacional é cancelado pela justiça no Acre; Prefeitura se posiciona

- Publicidade-

“Alô meu Acre! Chegamos papai”, disse Renanzin ao chegar no estado na madrugada deste domingo (24).

Mesmo com a determinação judicial que cancelou o show, o cantor seguiu viagem para Tarauacá na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada nas redes sociais do artista. “Agora é 400 km, simbora”.

Em nota, a Prefeitura de Tarauacá informou que o show foi cancelado, mas que recorreu da decisão para provar que o show não será bancado por recursos próprios. Segundo a gestão da prefeita Maria Lucinéia, foi apresentado o convênio com o Governo do Estado que bancará a atração.

“Ressaltamos que a contratação do artista Renanzin Pressão foi realizada através de Inexigibilidade de licitação, com convênio do Governo do Acre. O município cumprirá a decisão, mas apresentará recurso face à decisão, com documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação do artista”, informou a gestão em nota divulgada no site eletrônico.

“A Prefeitura respeita a decisão e lamenta qualquer transtorno que possa ter sido causado aos fãs do artista e pedimos a compreensão de todos. A administração municipal se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e reitera sua disposição em realizar eventos culturais de qualidade para a população, sempre seguindo as normas legais e respeitando as decisões judiciais”, acrescentou.