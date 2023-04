Cantora acreana Camile Castro lança clipe “Amor à Paisana” e sacode web; ASSISTA 

Sextou? Depois desse lançamento sextamos com alegria em conhecer o novo trabalho “Amor a Paisana” da nossa conterrânea, a acreaníssima Camile Castro.

Considerada uma das cantoras mais conhecidas do Acre, Camile embarcou para o Rio de Janeiro, onde lança seu primeiro trabalho: a música “Amor a Paisana”, com o músico e diretor Renato Farias, que também é dono do Boris Studios. Além do clipe no YouTube, a música Amor a Paisana está disponível em todas as redes sociais.

Com exclusividade para a coluna Douglas, do portal ContilNet, a cantora conversou com este colunista e revelou que ainda três músicas foram gravadas e devem ser liberadas em breve. Ao todo, o novo projeto musical de Camile conta com quatros músicas gravadas em estúdio no RJ.

Siga Camile no Instagram, clique AQUI! Eu já vou sextar com “Amor a Paisana”. Bora conferir?! Veja o clipe na íntegra:

Veja a letra na íntegra:

AMOR À PAISANA

A culpa é sua, que trouxe o amor a paisana

E não pegou leve na cama

E quando dei por mim, eu já tava assim

Ai você pergunta se eu tô mesmo a fim

Meus olhos não escondem nada

Queria até te dar a resposta errada

Mas eu não engano o coração, imagina você

Arranjo e produção musical : Boris Bass