CAP/AC abre inscrições para cursos em Braille; saiba como se inscrever

O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC) está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (28), para cursos os cursos relacionados ao sistema Braille.

Os cursos do CAP/AC visam preparar docentes e demais profissionais da educação para atender adequadamente às necessidades das crianças e adultos cegos ou com baixa visão da rede estadual.

As inscrições devem ser realizadas, presencialmente, na sede do CAP/AC, localizada na rua Omar Sabino de Paula, 650, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Os cursos disponíveis são:

Técnicas de leitura e escrita no Sistema Braille;

Ledor/Transcritor;

Desenvolvimento do Pré-Braille no Processo de Alfabetização (inscrições podem ser feitas pelo link qrco.de/brailleac).

Os cursos estão de acordo com a Portaria nº. 2.678/02 MEC, que aprova diretrizes e normas para o uso, ensino, produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades do ensino, incluindo o Projeto da Grafia Braille para Língua Portuguesa.