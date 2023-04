Capital do Acre usa tecnologia da pecuária no paisagismo urbano

Uma tecnologia desenvolvida para alimentação do gado e melhoria da qualidade de pastagens está mudando a paisagem urbana da capital do Acre, Rio Branco. O amendoim forrageiro BRS Mandobi, desenvolvido pela Embrapa, está sendo plantado em rotatórias e canteiros no município, como parte de um projeto de paisagismo urbano.

Além de ser fácil de reproduzir e ser resistente às variações de temperatura da região, a cultivar tem folhas de um verde intenso e pequenas flores amarelas, que ajudam a embelezar a cidade. No viveiro, o amendoim forrageiro leva cerca de dez dias para estar pronta para ser transportada e plantada. Já foram plantadas cerca de 20 mil em canteiros e rotatórias.

- Publicidade- “Trabalhamos com o amendoim forrageiro há algum tempo. Por isso, temos experiência em campo. Fizemos adequações no manual de procedimentos para o plantio urbano e adaptamos para fazer uma espécie de viveiro com a prefeitura. Assim, eles podem multiplicar o material e espalhar em diversos lugares da cidade”, explica, em nota, o supervisor do Campo Experimental da Embrapa Acre, Rafael Clemêncio.

Para a especialista em arquitetura sustentável Ana Velásquez, um bom paisagismo urbano pode trazer diversos benefícios para as pessoas. “Além de promover locais mais bonitos e agradáveis, busca contribuir na melhoria da qualidade do ar, redução do barulho, regular a temperatura e até mesmo ajudar a controlar a erosão do solo. Além disso, espaços verdes bem projetados e cuidados podem ser um importante ponto de encontro para a comunidade, com a oferta de áreas para lazer, exercício físico e convívio social”, diz, também na nota divulgada pela Embrapa.

Resultado de 15 anos de pesquisa A Embrapa desenvolveu desenvolveu duas cultivares de amendoim forrageiro: a BRS Mandobi, lançada em 2019, e a cultivar BRS Oquira, lançada em 2021, que é recomendada para o cultivo por propagação por mudas nos biomas Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado.

Resultado de 15 anos de estudos da Embrapa, no âmbito do Programa de Melhoramento Genético do Amendoim Forrageiro, é rica em proteína e com alta produção de forragem, sendo uma alternativa tecnológica para intensificar a produção de carne e leite.