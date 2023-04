Cáritas Brasileira vai pagar benefício para famílias atingidas pelas enchentes no Acre

A Rede Cáritas no Brasil, em parceria com a Catholic Relief Service (CRS), irá distribuir 190 cartões multipropósito com o valor de R$ 980 cada, para as famílias atingidas pela enchente do Rio Acre. O cartão poderá utilizado na compra de alimentos, produtos de higiene, limpeza e pagamento de despesas com moradia e transporte.

A iniciativa terá duração de três meses e terá apoio técnico da Agência Católica para o Desenvolvimento Ultramarino (CAFOD) e financiamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

- Publicidade-

Mais de 32 mil pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Acre, uma das maiores cheias do afluente, alcançando a marca de 17,72 metros.

Desde o dia 10 de abril, a instituição realiza o cadastro de famílias afetadas em Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia, com o intuito de realizar um diagnóstico das famílias mais vulneráveis.

As ações de resposta à emergência e de assistência às famílias afetadas pelos efeitos das fortes chuvas no Acre fazem parte da área de atuação em Meio Ambiente, Gestão de Riscos e Emergências (MAGRE) da Cáritas Brasileira.

Desde o final de março, agentes da Cáritas Brasileira, em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição, a Diocese de Rio Branco e o Serviço Pastoral dos Migrantes (SPM), têm realizado visitas às famílias para avaliação do contexto e entrega de suprimentos básicos arrecadados por meio de doações espontâneas.