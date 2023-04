Carluxo abandona redes sociais do pai e diz que foi tratado pior do que “um rato merecia”

O vereador pelo do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), o “Carluxo”, anunciou que abandonou a administração das redes sociais do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito no último domingo (16), segundo o jornal “O Globo”, com base em twitter do próprio vereador.

De acordo com o jornal, “Carluxo” não disse quando irá deixar os perfis e afirmou que a decisão foi tomada pensando numa nova fase da sua vida. “Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro, informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui”, anunciou, nas redes, no seu português primário.

- Publicidade-

“Carluxo” era apontado pelo próprio ex-presidente como um dos principais responsáveis por sua chegada ao Palácio do Planalto. Na sua queixa e anúncio de abandono das redes sociais do pai, Carlos Bolsonaro reclamou de um suposto tratamento que recebia, sem entrar em detalhes. Afirmou “ser tratado de modo que nem um rato mereceria” e que não acredita “mais no que me trouxe até aqui”.

“Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas”, escreveu.

Antes das eleições de 2018, Carlos já detinha a senha do Twitter de Bolsonaro, rede social em que o presidente é mais ativo e por meio da qual propagou a maior parte da narrativa que ajudou a elegê-lo chefe do Executivo federal. Ele administrou essa conta e outras plataformas do pai, como o Instagram e o Facebook, nos últimos anos.

A relação entre o vereador e sua madrasta, Michele Bolsonaro, nunca foi lá uma Brastemp, como diz a campanha publicitária da marca de geladeiras para definir algo como não muito saudável ou de baixa qualidade. Consta que a ex-primeira dama, ainda na campanha de 2022, proibiu a presença de Carluxo no Palácio da Alvorada, onde vivia o casal presidencial.