Carro quase cai em rio durante travessia de balsa no interior do Acre

Neste sábado (01), um incidente com um carro que era transportado pela balsa que faz a travessia no Rio Juruá, em Rodrigues Alves, assustou os passageiros. Durante a travessia de uma balsa, um carro vermelho quase caiu dentro do rio, que está com grande volume de água devido às fortes chuvas que têm caído na região.

As imagens foram registradas por pessoas que estavam no local aguardando a travessia da balsa. É possível ver o carro quase caindo dentro d’água enquanto a embarcação navegava pelo rio.

Apesar do susto, nada de mais grave aconteceu. Populares ajudaram a retirar o veículo.