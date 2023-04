Casal em situação de rua é atropelado por caminhonete em Rio Branco, e motorista foge

O casal Francisco Eucimar dos Santos e Rubilene Cabral, de 46 anos, foi atropelado por uma caminhonete na noite desta quarta-feira (5), nas proximidades da loja Paris Dakar, na rua Minas Gerais, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Francisco e Rubilene são moradores em situação de rua e estavam caminhando de mãos dadas em via pública ao lado da calçada, quando um motorista não identificado que trafegava em uma caminhonete modelo Hilux, de cor preta, jogou propositalmente o veículo contra o casal e, em seguida, fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.

- Publicidade-

Com o impacto, Francisco e Rubilene foram arremessados sobre a calçada. A mulher sofreu um corte profundo na cabeça e escoriações, enquanto o homem uma possível fratura na costela e escoriações pelo corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para que os paramédicos prestassem os primeiros socorros e encaminhassem os dois pacientes ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito compareceram ao local, mas não conseguiram muitas informações do motorista da caminhonete que fugiu do local.

O caso será investigado pela Polícia Civil.