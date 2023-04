Casal vai parar no PS após ser atacado a golpes de faca e terçado em Rio Branco

O casal Richarlyson Lima de Souza e Sebastiana Rola da Silva, 33 e 32 anos, respectivamente, foram vítimas de uma tentativa de homicídio a golpes de faca e terçado, enquanto caminhavam na madrugada deste domingo, 16, na rua São Francisco, no bairro Montanhês, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, o casal estavam caminhando em via pública quando foram abordados por duas pessoas que desceram de um carro de cor branco e começaram a desferir vários golpes de faca e terçado.

Richarlyson foi atingido com dois golpes, sendo que um nas costas e outro na região do abdômen. Já Sebastiana foi ferida com sete perfurações, sendo quatro na perna esquerda, inclusive, com uma dilaceração e nas costas. Após ser atacada, Sebastiana correu, mas devido os ferimentos, caiu na rua Bandeirante aguardando socorro médico. Após ação, os criminosos se evadiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestarem os primeiros atendimentos às vítimas, que tiveram o quadro clínico estabilizado no local e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb). Richarlyson encontra-se estável, já a companheira foi levada às pressas para o Centro Cirúrgico do Huerb.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve no local do ocorrido para recolher informações acerca do atentado, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).