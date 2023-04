Casos de dengue aumentam mais de 160% nos 3 primeiros meses de 2023

Os casos de dengue no Acre aumentaram 167% nos três primeiros meses de 2023, com 3.341 casos, quando comparados ao mesmo período de 2022, com 1.251 casos. O número é refente a notificações de casos suspeitos até a 13ª semana do ano.

A informação foi dada no último boletim epidemiológico divulgado pelo Núcleo de Doenças de Transmissão Vetorial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

As cidades com maior incidência foram Rio Branco, a capital do Acre, e os municípios de Cruzeiro do Sul e Assis Brasil.

Dengue

A transmissão ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti fêmea infectado, e pode se apresentar de duas formas, leve ou grave, a depender de vários fatores.

Os principais sintomas são:

Febre;

Dor de cabeça;

Pintas vermelhas na pele;

Náuseas ou vômitos;

Cansaço;

Dores nas articulações.

Em caso de ocorrência de sintomas, a população deve procurar uma unidade de saúde para realização de exames que vão identificar a tipagem.

Além da dengue, chikungunia e zika também também têm sido doenças frequentes e seus sintomas são parecidos. O tratamento na maioria dos casos requer repouso e hidratação, exceto em casos de hemorragia.