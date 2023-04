CBLOL 2023: LOUD derrota paiN e garante vaga na grande final

Apesar da derrota, a paiN não está eliminada do CBLOL 2023 (1° Split). O time caiu para a final da chave inferior e aguarda por Los Grandes ou FURIA, no duelo que vale a última vaga na decisão da primeira etapa.

Lembrando que você pode assistir aos jogos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube, além dos canais de televisão SporTV. Confira, a seguir, confira mais detalhes sobre o confronto entre LOUD e paiN, e sobre os próximos jogos dos playoffs.

Foi um começo interessante para a LOUD. A paiN colecionou frustrações nos primeiros minutos, começando com a falha em concluir o pickoff em Park “Croc” Jong-hoon (Wukong) e perdendo Matheus “dyNquedo” Rossini (Veigar) no processo. Vale destacar ainda tentativas erradas de dive e um arauto que foi desperdiçado no meio do caminho.

A LOUD se aproveitou dessa vantagem inicial e passou a invadir sem dificuldades a selva adversária e a colocar visão bastante avançada no early game. Entretanto, com dois pickoffs aos 15 minutos de jogo, a paiN se encontrou no jogo e travou esse domínio da mapa dos adversários. Em especial, com a boa linha de frente realizada pelo Sion de Choi “Wizer” Ui-seok.