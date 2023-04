Celular 5G da Xiaomi chama atenção pelas câmeras traseir

A nova geração da Poco ser uma opção atraente para consumidores que precisam de um aparelho rápido e com tela avançada. O X5 Pro está à venda em três opções de cor: amarelo numa tonalidade que mais parece um ovo de galinha, azul e preto.

- Publicidade-

Ficha técnica do Poco X5 Pro (Xiaomi)

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: AMOLED

Câmera traseira: tripla de 108 MP (principal) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (macro)

Câmera de selfie: 16 megapixels

Sistema: Android 12, com atualização disponível para o Android 13

Processador: Snapdragon 778G 5G (Qualcomm)

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Armazenamento: 128 GB ou 256 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Peso: 181 gramas

Dimensões: 162,9 x 76 x 7,9 mm

Cores: amarelo, azul e preto

Lançamento global: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 3.499

Tela e design

A tela do Poco X5 Pro tem 6,67 polegadas e trabalha com a resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels). A tecnologia utilizada pelo painel é AMOLED, conhecida por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. Já a taxa de atualização do display é de 120 Hz, o que garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor experiência durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

Tela do Poco X5 Pro tem 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Já o visual é marcado pela moldura preta que envolve o conjunto traseiro de câmeras, além da inscrição da marca Poco. Na frente, as bordas finas geram um bom aproveitamento da tela. Somado a isso, há o pequeno furo no topo do display para abrigar a câmera frontal.

A frente do Poco X5 Pro é revestida com Corning Gorilla Glass 5, que oferece proteção contra riscos e arranhões. Já a traseira e as laterais são cobertas por policarbonato, um tipo de plástico. O modelo oferece certificação IP53, o que significa que está seguro diante de respingos d’água ou contato moderado com pó e areia. Ou seja, o celular não pode ser submerso em água.

Câmeras do Poco X5 Pro

Poco X5 Pro tira fotos de até 108 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O smartphone tem como principal destaque o sensor principal de 108 MP. O conjunto de câmeras do Poco X5 Pro segue as seguintes configurações:

Câmera principal de 108 MP (f/1.9)

Câmera ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 16 MP (f/2.4)

A câmera principal de 108MP utiliza a tecnologia chamada de nona binning, capaz de combinar 9 pixels em um para melhorar a definição das imagens. Com isso, a marca promete processamento mais inteligente das imagens, mesmo em condições de baixa luz.

Apesar da quantidade de megapixels não se traduzir necessariamente na qualidade final das fotografias, a resolução de 108 MP permite um nível maior de detalhes em fotos – o que pode ser comprovado ao dar zoom nas imagens registradas.

Com a câmera principal traseira, é possível gravar vídeos com a resolução 4K (a 30 quadros por segundo), enquanto o sensor frontal fica limitado a capturas em até Full HD (a 30 ou 60 quadros por segundo).

Desempenho

O Poco X5 Pro é equipado com processador Snapdragon 778G, da Qualcomm. O chip tem oito núcleos de processamento, com clock máximo de 2,4 Ghz. Isso significa que o smartphone não terá dificuldades para executar aplicativos mais pesados. No entanto, pode ser necessário reduzir os gráficos de jogos com alto grau de detalhamento para ter uma experiência mais fluida.

Poco X5 Pro traz processador Snapdragon 778G (Qualcomm) com velocidade de até 2,4 GHz — Foto: Fernando Braga/TechTudo

A Xiaomi vende no Brasil duas versões do Poco X5 Pro:

Armazenamento de 128 GB e memória RAM de 6 GB

Armazenamento de 256 GB e memória RAM de 8 GB

Caso o usuário precise de mais espaço, deverá recorrer a serviços de armazenamento em nuvem, já que o modelo não tem entrada para cartão microSD.

Um dos principais do Poco X5 Pro é a Expansão de RAM Dinâmica 3.0. Com ela, o smartphone consegue expandir a RAM ao converter até 5 GB de armazenamento ROM para maior eficiência com múltiplos apps abertos.

Bateria do smartphone Xiaomi

A bateria do Poco X5 Pro tem 5.000 mAh de capacidade e suporte a carregamento rápido de até 67 W na modalidade com fio. De acordo com a fabricante, o modelo leva 45 minutos para partir do zero ao 100% de carga. Há ainda o carregamento reverso, que permite repor energia de outros aparelhos compatíveis a uma potência de 5 W.

Para prolongar a vida útil do componente, a marca implementou uma série de recursos de software que prometem eficiência energética aprimorada.

Processador do Poco X5 Pro é intermediário, mas dá conta de rodar aplicativos e jogos mais pesados — Foto: Divulgação/Xiaomi

Versão do Android e recursos extras

O Poco X5 Pro foi lançado com o Android 12, que já não é a versão mais recente do sistema do Google. Apesar disso, o modelo receberá o Android 13. Por ser um celular pertencente à Xiaomi, o software carrega a experiência da MIUI 14, que é a interface personalizada da companhia.

Alguns dos principais recursos encontrados no modelo são o leitor de impressão digital e o NFC, que permite pagamento por aproximação. Outros recursos incluem a presença do Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/6) e suporte à internet 5G.

Preço do Poco X5 Pro no Brasil

Caixa do Poxo X5 Pro vem com carregador de parede, cabo USB-C e capinha de proteção — Foto: Reprodução/Xiaomi

Conforme mencionamos anteriormente, o Poco X5 Pro é um celular Xiaomi lançado no Brasil em março de 2023. A fabricante pratica dois preços na loja oficial:

R$ 3.499 – com armazenamento de 128 GB e memória RAM de 6 GB

R$ 3.999 – com armazenamento de 256 GB e memória RAM de 8 GB