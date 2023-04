Cena de MC Cabelinho e Mel Maia aos beijos leva internautas à loucura

A cena em que MC Cabelinho e Mel Maia trocam beijos durante um baile em ‘Vai na Fé’ foi ar mar na noite desta segunda-feira (3/4) e levou os internautas à loucura. O alvoroço foi tanto que os nomes dos dois e dos seus namorados, MC Daniel e Bella Campos, que está no mesmo núcleo e presenciou a troca de carícias, ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter por horas.

“O Cabelinho e a Mel Maia se pegando na novela. Se eu fosse a Bella, eu ia tá me mordendo (risos)”, comentou uma usuária do microblog. “Mel e Cabelinho se beijando na novela me prova, mais uma vez, o quanto eu sou tóxica. Nunca na vida que ia ficar tranquila vendo meu namorado beijando a ‘ex’ dele”, afirmou outra, lembrando que Cabelinho e Mel já “ficaram”.

Outros internautas citaram o namorado de Mel Maia, MC Daniel: “Imaginando a cara do MC Daniel vendo que a Mel Maia beijou o Cabelinho na novela, que é amigo dele e já ficou com ela fora da novela. A Bella tava na mesma cena (risos). Que doideira”, escreveu um. “O MC Daniel se matando na frente do Cabelinho já já”, divertiu-se mais um.

Vale lembrar Bella Campos resolveu contar para todo mundo que ela e Cabelinho estavam juntos em outubro de 2022. Na época, ela confirmou a novidade e mostrou o anel de compromisso cravejado de brilhantes que recebeu do amado. Os dois já eram alvos de falatório meses antes do namoro se tornar público e eles sempre apareciam juntos nas redes sociais.

Já Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em dezembro do ano passado, após postarem muitas fotos e vídeos posando de “amigos”. Em meio a uma live, o cantor se declarou para a atriz e confirmou os rumores do relacionamento dos dois, que já rolavam há um tempo: “Sou apaixonado por você”, disse Daniel, na ocasião. “Tenho muita vergonha”, disparou Mel. “Já era, todo mundo sabe que eu te amo. A gente está junto há vários meses já, a gente tava pensando em um montão de coisa”, revelou Daniel.