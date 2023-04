Central de Material e Esterilização da Fundhacre tem reforma finalizada e passa a atender todo o complexo

A Central de Material e Esterilização (CME), que faz parte do centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), teve a finalização da reforma e já passa a atender todo o complexo hospitalar. A reforma e ampliação é fruto do compromisso e empenho do governo do Acre, por meio de recursos próprios equivalentes a aproximadamente R$ 10 milhões, que passarão a contribuir nos procedimentos realizados no bloco cirúrgico do hospital.

“As melhorias foram pedidas pelo nosso governador Gladson Cameli, para atuarmos com foco na assistência ao paciente e no processo de avanço e qualidade das cirurgias eletivas”, enfatiza o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Em 30 anos, esse é o primeiro investimento realizado na Central de Material e Esterilização, que passa a contar com equipamentos de alta tecnologia, sendo duas autoclaves, duas termodesinfectora, uma ultrassônica, duas seladoras, uma autoclave de peróxido, uma secadora.

A reforma contribui com a qualidade do serviço, proporcionando uma segurança maior nos procedimentos cirúrgicos, além de seguir o fluxo unidirecional, conforme preconiza a Regulação da Diretoria Colegiada (RDC), é o que explica a responsável técnica da CME, enfermeira Edinilda Freitas.

“Nossos insumos são devidamente etiquetados. Temos o sistema de rastreabilidade das caixas instrumental de colecistectomia e laparotomia, com o intuito de estar acompanhando. Usamos todos os testes diários a fim de garantir ainda mais o serviço. O ambiente é climatizado dentro dos parâmetros recomendados pela RDC, com a temperatura ideal”, salienta Freitas.

O serviço assistencial dentro das enfermarias também tem ganho com as melhorias da CME, os pacientes passam a ter insumos com maior segurança, os materiais respiratórios são termodesinfectados em um equipamento industrial para lavagem, enxágue, desinfecção térmica e secagem de instrumentos, com o foco na eliminação de microorganismos que possam causar infecções.

A ampliação conta com sala de repouso, copa, vestuário, sala de administrativo, setor de distribuição, recepção e limpeza, setor de preparo, sala de almoxarifado, sala de engenharia clínica, osmose e Depósito de Material de Limpeza (DML).