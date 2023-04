Centro de Idiomas da Ufac abre vagas para cursos de línguas estrangeiras; saiba mais

O Centro de Idiomas da Universidade Federal do Acre (Ufac) vai realizar, entre os dias 08 e 10 de maio, inscrições para novas turmas dos cursos de idiomas do primeiro semestre de 2023.

Serão vinte cursos presenciais e um em formato remoto, de forma gratuita, nas áreas da língua inglesa, francesa, espanhola, portuguesa, além da Língua Brasileira de Sinais.

Podem participar dos cursos a comunidade interna e externa da Ufac. O preenchimento das vagas será feito por ordem de inscrição, o cadastro reserva será montado para o caso de desistências.

Podem se inscrever pessoas com idade igual ou superior a 15 anos. Basta se dirigir presencialmente à secretaria do Centro de Idiomas da Ufac, localizado no bloco Wanderley Dantas, sala 06, portando uma cópia de RG.

Os dias e horários de atendimento são de segunda à sexta, das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 18h30 e das 18h30 às 21h30.

Mais informações no site idiomasufac.com ou pelo e-mail [email protected]

WhatsApp: (68) 99252-2528