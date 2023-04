Cerveja promete aroma e sabor de maconha, mas sem barato; você provaria?

Uma nova cerveja promete aos consumidores uma experiência muito semelhante a de consumir maconha, mas sem o “barato” provocado pela erva. O efeito é possível graças à adição de terpenos (ou terpenóides), compostos produzidos por partes do vegetal que são uma espécie de assinatura.

Incorporados à bebida, eles emprestam ao rótulo o sabor e o aroma da planta. A combinação única da base tradicional de lúpulo com os substratos encontrados na cannabis é resultado de uma parceria entre a cervejaria carioca Hocus Pocus com a Cool Terps, empresa especializada na extração e comercialização de terpenos.

“Coletamos os isolados [substâncias] que temos em frutas, flores e oleaginosas para, assim, conseguirmos combiná-los de formas diferentes e obter uma recriação do aroma das flores de cannabis sem nenhum risco de traço de CBD [canabidiol] ou THC [tetraidrocanabinol], justamente porque os terpenos que usamos não tem origem na planta de cannabis, e sim, em fontes que estão na natureza”, explica João Lordello, sócio da Cool Terps.

Ou seja, ela é uma espécie de cópia do gosto da erva, mas a maconha não passa perto da receita. Nesta quinta (20), às 16h20, serão lançadas cinco versões sazonais da cerveja com o perfil aromático das flores de maconha no bar da Hocus Pocus no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros da capital paulista.

O bar do rótulo oferecerá um workshop dinâmico e gratuito — a “Terp Session” — aos interessados em se aprofundar no tema e entender melhor por que a gelada não tem propriedades alucinogênicas. O grande destaque da tarde deverá ser a cerveja “A Última Tentação de Arjuna Mai”, feita à base do composto Amnesia Haze.

“O Amnesia Haze é um dos nossos strains canábicos preferidos, principalmente, por conta de seus aromas cítricos e terrosos”, conta Vinicius Kfuri, fundador da cervejaria Hocus Pocus no Rio de Janeiro. “Para reforçar ainda mais o aroma dessa Hazy Ipa, escolhemos um único lúpulo, o strata, para trazer todo aquele maracujá clássico numa segunda camada sensorial”, adianta.

“A Última Tentação de Arjuna Mai” poderá ser degustada em latão de 473 ml e na versão chope, em copos de 100 ml (R$ 12), 300 ml (R$ 26) e 450 ml (R$ 38,90). Os mesmos tamanhos estarão disponíveis para as outras quatro cervejas que levam compostos de maconha: Lavender Kush, Berry White, Chemdawg e Mango Haze.