CGE busca parceria para implantação de Auditoria Ambiental no Acre

O controlador geral do Estado do Acre, Luís Almir Brandão, participou de uma visita técnica ao controlador de Rondônia, Francisco Lopes Fernandes, na última sexta-feira (28), com o objetivo de solicitar apoio para a implantação de uma Auditoria Ambiental no Acre.

O projeto apresentado pelo controlador Francisco Lopes servirá para o desenvolvimento das atividades, como a implantação e elaboração de um plano estratégico, com intuito de fornecer elementos para que os órgãos de controle interno fortaleçam a atuação junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi).

De acordo com Luís Almir, a implantação da Auditoria Ambiental no Acre é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos de coletas de informações.

“A implantação é muito importante, já que ela fica responsável pela avaliação das informações, além da coleta de dados, tudo com intuito de garantir a conformidade ambiental, o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão e a proteção da instituição com relação as suas responsabilidades”, afirmou.