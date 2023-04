Chuvas aumentam no Acre a partir dessa semana; veja a previsão

O nível do Rio Acre segue em vazante na capital acreana, no entanto, o volume continua elevado. A cota de inundação do Rio Acre é de 14 metros e desde o final de março o valor foi ultrapassado.

Durante os próximos dias a previsão é de aumento da chuva em todo o Acre. O alerta é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A partir deste domingo (09) até a próxima quarta-feira (12), a chuva deve aumentar em todo o estado, principalmente em Cruzeiro do Sul. As fortes chuvas podem vir acompanhadas por temporais. Em Rio Branco, a previsão é de chuva em torno de 40 mm entre os dias 09 e 12 de abril.