Cineasta do Acre se indigna após ser receitado com cloroquina para tratamento de Covid

O cineasta Sérgio de Carvalho, diretor do filme Noite Alienígenas, anunciou, no último domingo (23), em uma de suas redes sociais, que testou positivo para Covid-19. Segundo ele, o médico que o atendeu teria receitado Cloroquina no seu tratamento, mesmo sem comprovação científica alguma da eficácia do medicamento no tratamento da doença.

Na publicação, Sérgio de Carvalho afirma, ainda, que o profissional teria feito um discurso antivacina antes de receitar o medicamento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), após estudos feitos em 2021, concluiu que a hidroxicloroquina não funciona no tratamento contra a Covid-19 e alertou ainda que seu uso pode causar efeitos adversos. O medicamento passou por uma análise de um grupo de especialistas e pacientes e recebeu forte recomendação contra o uso no combate ao coronavírus.

O diretor de Noites Alienígenas conta que após a consulta, recorreu ao médico infectologista acreano, Eduardo Farias.