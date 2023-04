Clientes do McDonald’s estão excluindo as batatas fritas dos seus pedidos

Um relatório de lucros emitido pelo McDonald’s recentemente apontou alguns sinais de que os clientes da empresa estão mais austeros, por assim dizer.

Esse relatório é entregue periodicamente aos investidores da companhia, que esperam aferir a saúde financeira da empresa para decidir se mantém os seus investimentos ou não.

Segundo o documento, muitas pessoas estão deixando de pedir batatas fritas junto com outros lanches, sobretudo hambúrgueres. Inclusive, o combo de refrigerante, batata frita e hambúrguer é um dos maiores clássicos do McDonald’s.

“Certamente o cliente está atento à forma como está gastando seu dinheiro”, afirmou o CEO da companhia, Chris Kempczinski, depois de argumentar sobre alguns possíveis motivos para a diminuição no consumo de batata frita.

Para corroborar a tese de austeridade, dados sobre a inflação dos Estados Unidos emitidos no ano passado apontaram que produtos como os vendidos pelo McDonald’s tiveram um aumento de 7,6% em 2022.

Além disso, as entregas de comida também estão mais caras, o que também contribui para o aumento no preço dos produtos e a decisão de diminuir as compras, tomada sobretudo por clientes de baixa renda.

Apesar do cenário, o diretor financeiro do McDonald’s, Ian Borden, que também assinou o relatório enviado aos investidores, se mostrou otimista, dizendo que a possível crise financeira que recairá sobre a Europa e os Estados Unidos será benéfica para a companhia.

Segundo Borden, um dos fatores que “blindam” a rede de fast food são os preços mais baixos que os da concorrência. Em paralelo a isso, o relatório apontou que em 2022 houve um aumento de 12,6% das receitas do McDonald’s nos EUA e 4% a nível global.

Nesse sentido, Chris Kempczinski se mostrou confiante. “Quanto às perspectivas para os negócios, continuamos muito confiantes sobre como estamos posicionados”, disse. “A demanda do consumidor por nossa marca permanece forte”, finalizou.