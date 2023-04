Cobra de 2 metros que entrou em quintal no Acre e matou gato é capturada

Bombeiros que integram o 6º BEPCIF de Sena Madureira conseguiram capturar mais um animal silvestre na zona urbana do município. Dessa vez, a ocorrência se deu no quintal de uma casa que fica no bairro Jorge Alves Júnior, envolvendo uma cobra jiboia.

O morador acionou os Bombeiros, via 193, relatando que a cobra tinha capturado um gato. A guarnição deslocou-se até a residência e, utilizando toda a técnica necessária, conseguiu apreender o animal.

De acordo com o apurado, a referida jiboia tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Após a captura, os militares soltaram a cobra em uma zona de mata, seu habitat natural.