Colégio Acreano bate Dom Pedro e conquista Acreano Escolar

O Colégio Acreano venceu o Dom Pedro por 3 a 1 na manhã dessa sexta, 14, no campo da UFAC, com gols de Ismael, João Gabriel e Ítalo enquanto Henrique descontou para o Dom Pedro e conquistou o título do Campeonato Acreano de Escolar.

Disputar Brasileiro

Com a conquista do título, o Colégio Acreano vai ser o representante do Acre na disputa do Campeonato Brasileiro, competição programada para maio em Recife, Pernambuco.

“Fechamos a competição e já enviamos toda a documentação do Colégio Acreano. Por causa das disputas nos tribunais corremos o risco de perder o prazo de inscrição no Brasileiro, mas felizmente conseguimos resolver tudo”, disse o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar, João Renato Jácome.