Colisão entre carro e moto deixa mulher gravemente ferida no PS de Rio Branco

A motociclista Daniela Barbosa, 30 anos, ficou gravemente ferida após colidir com um veículo na noite desta quinta-feira (6), no cruzamento da Avenida Yaco com a Travessa Aroeira, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Daniela trafegava em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando o motorista de um carro modelo HR-V, de cor vermelho, que trafegava pela Avenida Yaco, fez uma conversão à esquerda na Travessa Aroeira, momento em que a motociclista colidiu na lateral do veículo.

- Publicidade-

Com o impacto, Daniela perdeu a consciência na queda, sofreu deformidade no punho e outro no nariz e várias escoriações pelo corpo. O motorista do veículo permaneceu no local e acionou a polícia e a ambulância.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a motociclista ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.