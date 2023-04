Coluna da Márcia: Miss Universo Acre tem mudanças no regulamento; veja quem pode participar

MISS UNIVERSO 2023

Para quem sonha em ser Miss Universo Acre e acredita que merece representar o nosso Estado, o regulamento do mudou. Agora mulheres de 18 a 27 anos, solteiras, casadas, mães, divorciadas ou transgêneros podem participar do certame. Coordenadora oficial do concurso, Meyre Manaus, falou a esta interina que o que não falta no Acre é mulher bonita para participar.

NOVA IDADE

No dia 27 de março, foi dia celebrar a vida do querido Roberto Maia que comemorou a data ao lado da família e amigos, no Ateliê das Gostosuras. Que Deus te abençoe com uma vida longa e feliz! Todo meu carinho pra você, amigo! Na foto com a amiga Syl Gadelha

#JUNTOSPELOACRE

O momento é de união e solidariedade! Vamos juntos, ajudar todos os atingidos pela enchente. Abrace essa campanha. Toda doação é importante. Materiais de higiene pessoal, de limpeza, fraldas, água, roupas. Vários são os pontos de entrega. Seja um voluntário!! Fale direto pelo whatsapp n. 99947- 4078 ou 99936-1746 Em caso de emergência ligue 193.

A NOIVA DO ANO

Fernanda Teixeira, a noiva do ano, foi a aniversariante desta quinta, 30. A data foi comemorada ao lado do noivo, o médico Wilson Barbosa e familiares.

Parabéns Fernandinha, que tenha sempre este seu olhar para o novo em todos os campos de sua vida. Parabéns e um mundão de felicidades!!!

VIA VERDE SHOPPING

O Via Verde Shopping abraça a campanha em prol das vítimas atingidas pelas cheias. As doações podem ser feitas das 10h às 21h30 nos pontos de coleta do Via Verde Shopping.

Além disso, outros pontos estão espalhados pela cidade, são eles: Faculdade Unama, Drogarias Ultra Popular, Farmácia do Consumidor, Hoje Cosmetics e Sesc Acre.

Podem ser doados, além de alimentos não perecíveis, itens como roupas de cama, vestuário, produtos de higiene pessoal, água potável e produtos de limpeza (água sanitária, desinfetante, sabão em pó, vassoura, rodo, entre outros).

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (68) 3321-2484.

NO LOLLA

O diretor criativo Lucas Braga, curtiu a 10° edição do Lollapalooza em grande estilo. E Você sabe o que significa a palavra Lollapalooza? O termo é datado do final do século XIX e vem de uma expressão usada nos EUA, que quer dizer “algo extraordinário ou incomum, excepcional”. Pode significar também “uma coisa impressionante ou atrativa”.

ANIVERSARIANTE

Sinônimo de beleza, inteligência e elegância, a querida aniversariante do dia 28, de março, médica cardiologista Joicely Costa teve seu dia cheio de afetos e carinhos dos familiares e amigos!!

Joicely, que todos os dias de sua vida, sejam regados de fé, perseverança, alegria e sabedoria, com saúde para dar e vender. Feliz aniversário.

FORMOU!

Click de Luiz Eduardo Lessa da Mota, vencendo etapas na vida e deixando os pais Luiz e Duda Lessa orgulhosos com sua formatura no curso de Direito.

TRIP!

Dulcinéia Azevedo que ama viajar, passou o último fim de semana conhecendo lindas igrejas de Ouro Preto, que são grandes pontos turísticos.