Com atividades culturais, Feira do Empreendedor Criativo termina neste sábado em Rio Branco

A Feira do Empreendedor Criativo no Acre encerra neste sábado (22). O evento acontece na Praça da Revolução das 16h às 22h, com diversas atividades culturais.

Com início na última quinta-feira (20), a feira é fruto da parceria entre a Prefeitura Rio Branco e o Governo do Estado. O público pode contar com atividades de artes plásticas, literatura, rap, reciclagem, gastronomia, dentre outras.

O grupo TRZ Crew Graffiti e Arte, que atua no mercado a pelo menos dez anos, está com obras expostas no evento.

Saúde na feira

Durante todo o evento, um posto de vacinação está disponível para imunizar as pessoas contra a Covid-19, fazer a testagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e a realização da vacina da influenza para os grupos prioritários.