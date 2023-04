Com beijos lésbicos, cantora acreana prepara lançamento de música e diz que letra é para ex-namorada

Acreana do pé rachado, Duda Modesto, de 30 anos, prepara o lançamento de seu single “Língua”, projeto do EP “Esparramar”. A música “Língua” chega em todas as plataformas no dia 27 de abril, e para promover a música, Duda, escolheu mulheres que se relacionam com outras mulheres pra gravar cenas de beijos. No ano passado, a cantora lançou seu primeiro EP com o nome Duda Modesto.

Duda Modesto é formada em direito e trabalha na área durante o dia. Já na noite de Rio Branco a artista se apresenta há quase 8 anos: “Comecei fazendo cover em bares e ano passado, que me voltei para esse trabalho com minhas próprias músicas”, contou com exclusividade ao ContilNet.

A Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet bateu um papo descontraído com a artista que revelou detalhes sobre seu novo trabalho.

“Então, esse novo trabalho é um single chamado “Língua”. Sai nas plataformas digitais no dia 27/04, logo antes do nosso show no Festival Casarão em Porto Velho. O single tá sendo divulgado como um gostinho pro meu álbum “Esparramar” que será lançado nos próximos meses com 10 faixas, entre autorais minhas e regravações de músicas de outros artistas acreanos.

A música “língua” escrevi pra minha ex namorada, então fala de amor, paixão, carinho e intimidade entre duas mulheres. Por isso, pra divulgação a gente decidiu chamar mulheres que se relacionam com mulheres pra gravar cenas de beijos e proximidade. Foram gravadas perto do lago do amor e em poucos dias vamos publicar a prévia desse visualizer da música, que é como se fosse um mini videoclipe. O nome do álbum é o mesmo da música carro-chefe. “Esparramar” fala sobre se libertar e cair no desconhecido, porque às vezes o novo pode ser incrível ainda que assustador.”

A compositora acreana contou mais detalhes sobre seu estilo, sua nova fase e as regravações em seu novo trabalho.

“Eu acredito que minhas músicas navegam entre pop e nova MPB. Meu primeiro EP tinha músicas que escrevi há muitos anos, mas nesse álbum tem só meu trabalho mais atual, então é uma nova fase. Sobre as regravações, vai ter música da banda Filomedusa, de Los Porongas, dos Descordantes, do Narciso Augusto, todos artistas daqui.”

Questionada se está preparada para as críticas, Duda revelou que está satisfeita no caminho que está trilhando.

“Eu tô muito satisfeita com o trabalho que a gente fez. Mas sei que tô trilhando meu caminho, então com certeza tenho o que aprender com críticas técnicas e também sei que algumas críticas têm a ver com gosto. De toda forma, espero que as pessoas curtam o novo som e fiquem na expectativa pro resto do álbum.”

E claro que a gente ia invadir a intimidade de Duda né?! Para quem desejou essa ‘lingua’, ops, esse coração, saiba que ambos tem dono já. “Eu tô namorando haha. Com um músico também. Meu namorado se chama Fernando Campos, ele é vocalista de duas bandas de rock daqui, a Kronus e Boneco Voodoo”.

Ficou com vontade de conhecer o trabalho da Duda? Segue ela nas redes sociais nesse perfil @dudamodestto. E Duda se apresenta nesta quinta-feira (20) no evento Simbora Casarão na A Confraria em Rio Branco. Veja mais detalhes!