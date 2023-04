Com caso de poliomielite no Peru, Acre dará início a Campanha de Multivacinação

Neste ano, a tradicional campanha de multivacinação do Ministério de Saúde deverá começar pelo Acre. A previsão para o início do programa é no próximo mês de maio. O restante do país deve receber as doses somente no segundo semestre. Além do Acre, o Amazonas também começará a vacinar nas próximas semanas.

A escolha do Acre como prioridade se deu porque no início do ano, o Peru, país que faz fronteira com o estado, registrou o primeiro caso de poliomielite depois de 32 anos.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (20), na sede da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). O diretor do Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do Ministério da Saúde, Éder Gratti, informou que por conta das enchentes, a data de vacinação precisou ser adiada e agora, a previsão é de que o Acre inicie a aplicação das doses no dia 28.

“No Acre começa um pouco mais tarde porque eles tiveram uma emergência devido às enchentes. Lá teremos uma etapa só porque o número de municípios é menor”, explicou Gatti.

A campanha de multivacinação oferece doses de imunizantes contra doenças perigosas, como a BCG, Hepatites A e B, febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, HPV e outras. A prioridade da campanha será atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos.