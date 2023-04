Com emenda de Alan Rick, comunidades rurais de Assis Brasil ganham beneficiadoras de arroz

Neste sábado (22) e domingo (23), as comunidades do Ramal São Francisco e do Ramal 18, em Assis Brasil, receberam beneficiadoras de arroz, fruto de emenda parlamentar do senador Alan Rick, destinada quando ainda era deputado federal.

As entregas foram realizadas pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário de agricultura Waldemir Costa. O vereador Wermyson Martins acompanhou as duas entregas e agradeceu o empenho do senador na destinação de recursos para o município.

“Agradeço ao senador Alan Rick por essa emenda que chegou ao município e hoje beneficia as nossas comunidades.” – disse o vereador.

A produtora rural Meire, moradora da comunidade do Ramal 18, falou da importância do equipamento para as famílias que vivem da agricultura. “Estou emocionada de tá vendo aqui vendo a gente ganhar essa máquina. Muitas vezes, com o ramal ruim, a gente teve que sair daqui para levar o arroz em uma moto lá pro 17. Lá em casa, eu e meu marido, a gente tava comprando arroz porque a dificuldade de levar é grande. Tá todo mundo aqui muito feliz e a gente espera mais melhorias”, disse.

Além das duas máquinas entregues neste final de semana, a prefeitura também deve entregar outras cinco beneficiadoras de arroz e duas trilhadeiras de grãos, que também foram adquiridas com emenda parlamentar do senador Alan Rick, destinadas quando deputado.

“Entregamos essas sete beneficiadoras de arroz e duas trilhadeiras no dia 24 de março ao município e agora a equipe da prefeitura realiza a entrega às comunidades rurais. Estou muito feliz em poder contribuir com a qualidade de vida dessas comunidades que vivem da agricultura familiar. Vamos continuar levando todo apoio necessário nessa parceria com a prefeitura”, destacou o senador Alan Rick.