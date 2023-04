Com gol aos 50, Independência bate o Andirá e conquista classificação

Com um gol aos 50 do segundo tempo, o Independência derrotou o Andirá por 2 a 1 neste sábado, 1º, no Florestão, e conquistou uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual. Caike e P4 fizeram os gols do Tricolor enquanto Israel anotou para o Morcego.

Partida muito falada

O Independência fez 1 a 0 com Caike cobrando penalidade e deu a falsa impressão de que venceria o jogo com tranquilidade. No fim da primeira etapa, a defesa do Tricolor falhou e o Andirá empatou.

No segundo tempo, a partida passou a ser mais falada e com pouco futebol. Aos 50, o zagueiro Vitor tentou cortar dentro da área e a bola bateu em P4 e foi para o gol, garantindo a vitória e a classificação do Independência.

Seis expulsões

Independência e Andirá fizeram o jogo com mais expulsões do Estadual. Chumbo, Cristiano, Gama, Robinho e o técnico João Paulo foram expulsos do lado do Andirá e o técnico Eric Rodrigues levou o vermelho do lado Tricolor.

Classificação do grupo A

1º Humaitá 9 Pts

2º Independência 9 Pts

3º Rio Branco 6 Pts

4º Plácido de Castro 3 Pts

5º Adesg 3 Pts

6º Andirá 0 Pt

Próximos jogos

Plácido de Castro x Adesg

Humaitá x Rio Branco

Na terça, dia 4, a partir das 16 horas, no Florestão