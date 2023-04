Com menos 11 centímetros, rio Acre segue baixando na capital; veja medição

A Defesa Civil de Rio Branco realizou mais uma medição do rio Acre nesta sexta-feira (7), às 12h, que apontou menos 11 centímetros no nível das águas do manancial na capital. A medição mostrou que o rio Acre está com 15,50 metros – 85 centímetros a menos que a medição das 12h da última quinta-feira (6).

Nas últimas 24 horas, o nível das águas do rio Acre diminuiu em quase 1 metro, visto que no início da tarde da última quinta, o rio media 16,35 metros. A Defesa Civil segue fazendo monitoramento a cada três horas.

Vazante

As águas do rio Acre, que deixaram mais de 32 mil pessoas afetadas pelas chuvas, podem ficar abaixo da cota de transbordamento até domingo (9). É o que prevê o meteorologista Davi Friale.

No boletim, Friale afirmou que os cálculos mostram que, até domingo, o nível do manancial fique abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros, e, até segunda-feira (10), abaixo da cota de alerta, que é 13,50m.