Com muitas opções, Maurício Carneiro pode mudar o Humaitá na final do Estadual

O elenco do Humaitá realizou um treinamento na manhã deste sábado (29), na UFAC, e o técnico Maurício Carneiro começou a definir o Humaitá para a final do Campeonato Estadual. O confronto contra o Rio Branco será na segunda (01), às 16 horas, no Florestão. O Tourão tem a vantagem do empate para conquistar o bicampeonato.

Muitas opções

No confronto contra o Independência na última quinta (27), Maurício Carneiro começou com Fernandinho, no meio, e Bebel, no ataque, mas na segunda etapa promoveu as entradas de Eduardo e Felipinho na partida.

O treinador avalia com cautela para poder definir os titulares para a decisão.

Último trabalho

Os jogadores do Humaitá fazem neste domingo (30), a partir das 8 horas, no campo do Paulão, o último treinamento antes da decisão.

Maurício Carneiro confirmou um treinamento de bolas paradas seguido do tradicional rachão.