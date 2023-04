Com quatro gols no Flamengo de Vitor Pereira, Fluminense é bicampeão no Maracanã

O Fluminense conseguiu reverter a vantagem do Flamengo com uma goleada por 4 a 1 no Maracanã e conquistou o bicampeonato carioca na tarde deste domingo. Com dois gols de Cano, um de Alexsander e um golaço de Marcelo, o time tricolor deu um show com direito a “olé” e complicou a situação do técnico Vítor Pereira à frente do time rubro-negro. Veja os gols e melhores momentos no vídeo acima.

O ritual de fazer o L imediatamente era o símbolo da caminhada do Fluminense. Mas Germán Cano tinha um desafio ainda maior, o de levar os tricolores a fazer história no último ato do Fla-Flu. Abnegado, o camisa 14 batalhou até o fim e, ao marcar dois gols, foi o herói da goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo, que deu à equipe o bicampeonato carioca deste domingo.

O atacante vinha incomodando a defesa adversária desde o início e chegou a exigir Santos. Da grande área, assistiu ao gol de Marcelo e ao Fluminense ir se impondo sobre o Flamengo. Porém, logo foi o responsável por deixar sempre acesa a esperança tricolor.

Após ser acionado por Ganso, o argentino arrancou até tocar na saída do goleiro rubro-negro. Aos 31 minutos, o camisa 14 era responsável por deixar “igual” a decisão (o Flamengo havia vencido por 2 a 0).

No mesmo embalo na volta do intervalo, Cano chamou a responsabilidade para cobrar um pênalti marcado para o Fluminense. Assim como aconteceu na decisão de 2022, o camisa 14 parou no goleiro. No entanto, o argentino teve fôlego para aproveitar o rebote e marcar seu segundo gol na partida.

O atacante continuou a ser um perigo constante e viu de perto a equipe chegar ao quarto gol com Alexsander. Ao fim da vitória por 4 a 1, Germán Cano celebrava o bicampeonato carioca em grande estilo.

Reflexo de um Fluminense e artilheiro que entrou ainda mais para a história dos Fla-Flus, o camisa 14 é simples, precisa de poucos toques para balançar a rede e assim desconcerta adversários. Credenciais que aumentam esperanças em torno do artilheiro do Campeonato Carioca com 16 gols (e com 18 marcados até aqui no ano), Após o bicampeonato carioca, os tricolores acalentam o sonho de fazer o L imediatamente com frequência em competições de porte ainda maior.