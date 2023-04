Com recuo do Rio Acre, abrigos começam a ser desmontados em Rio Branco

Em decorrência da baixa no nível do Rio Acre, os abrigos montados em algumas escolas para receber as famílias atingidas pelas enchentes em Rio Branco começaram a ser desmontados nesta segunda-feira (10). Na última medição o afluente registrou 13,30 metros.

A ação está sendo realizada pela Casa Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

De acordo com a Defesa Civil, a desmobilização dos abrigos se dará pelo fato de o Rio Acre está abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros. Diante disso, já é possível que as famílias retornem para suas casas.

A intenção é que até terça-feira (11) todos os abrigos sejam desmobilizados e as escolas possam se organizar para o retorno das aulas, previsto para a próxima segunda-feira (17).