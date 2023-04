Com Rio Acre abaixo dos 10 m, Defesa Civil muda esquema de medição na capital acreana

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco informou que a partir deste sábado (15) o boletim de monitoramento do nível do Rio Acre será emitido apenas uma vez ao dia. Na medição feita às 06h de hoje, o afluente marcou 9,92 metros.

A mudança na medição segue o plano de contingência da Defesa Civil. Com o recuo o recuo do Rio Acre, que está, agora, abaixo dos 10 metros, o boletim não será mais de enchente, sendo divulgado sempre no horário das 6h.

A cota de alerta na capital é 13,50m e a de transbordamento 14m. Conforme os dados da Defesa Civil, foram 90 bairros afetados só em Rio Branco.