Com show confirmado no Acre, saiba o valor do cachê da cantora Pitty

Pitty já é um dos assuntos mais comentados no Acre. Mal foi anunciada e a venda de ingressos já se encontra em seu terceiro lote. A rock star há anos não realizava show no Acre e, segunda a organização, o show da tunê especial da cantora ficará na história do estado.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, tentou descobrir quanto a baiana cobrou para animar seus fãs acreanos, mas infelizmente o empresário Gabriel Santos e a Cê Acredita Eventos não revelaram o cachê da roqueira.

- Publicidade-

De acordo com site G1, a dona dos hits Equalize, Teto de Vidro e Admirável Chip Novo cobra a quantia de R$ 116.000,00 mil para subir no palco. Esse foi o valor para a artista se apresentar no Virada Cultura divulgado pelo site.

O show de Pitty no Acre acontece no dia 07 de setembro, feriado nacional. A cantora está percorrendo o Brasil com sua turnê comemorativa de 20 anos do álbum Admirável Chip Novo. Veja informações de como adquirir ingressos: