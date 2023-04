Com show no Acre, Pitty canta Rita Lee no BBB 23 e fãs da rainha do rock piram; veja as reações

Poderosa! A cantora Pitty surpreendeu os brothers e sisters do BBB 23 ao surgir do interior de uma esfera colocada no meio da piscina. A roqueira baiana empolgou a noite de sexta-feira (07/04) dentro e fora do “BBB 23″.

A famosa foi uma das convidadas da festa, que celebrou a diversidade e também fez uma homenagem para a ‘Rainha do Rock’ brasileiro, Rita Lee. As cantoras Duda Beat e Negra Li também estiveram no programa e levaram os seus sucessos.

- Publicidade-

Fora do confinamento, os fãs do “BBB 23″ aplaudiram a entrada da roqueira na casa e ainda agitaram a web com post enaltecendo o talento e a beleza da baiana.

Um dos maiores nomes do rock nacional, o show de Pitty está confirmado no Acre. A produtora Cê Acredita Eventos, do empresário Gabriel Santos, dono do Recanto Beer, anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (06/04), que o show está marcado para o dia 7 de setembro, feriado nacional.

Veja reações do fãs de Pitty no BBB 23: