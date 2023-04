Com suspeita de leptospirose, gerente de abrigo para vítimas da enchente é internada no Acre

A diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Direitos Humanos da Prefeitura de Rio Branco, professora Rila Freze, está hospitalizada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do 2º Distrito, com suspeita de leptospirose – doença que já matou duas pessoas no Acre, uma em Cruzeiro do Sul e outro homem em Rio Branco.

A doença é transmitida ao ser humano a partir de contato com águas misturadas à urina de rato, fenômeno típico de período pós enchentes, como a que foi registrada recentemente na capital e em municípios do interior.

- Publicidade-

Durante todo o período da enchente em Rio Branco, no mês passado e em parte do mês atual, Rila Freze atuou como gerente do Parque de Exposições, onde foram alojadas muitas famílias desabrigadas pela enchente.

“Acabei tendo contato com água e itens que poderiam estar contaminados”, disse a professora em mensagem ao ContilNet, de dentro da Upa. “Estou me sentindo mal desde o dia 25. Essa semana piorei e essa noite foi bem difícil, acabei chegando ao extremo de precisar ser internada”, contou.

Freze revelou que sente muitas dores lombares e nas pernas, dor de cabeça, febre e a pressão descontrolada nas últimas horas, sintomas da doença.

Rila Freze é assessora do prefeito Tião Bocalom. O resultado dos exames aos quais ela foi submetida devem ser conhecidos amanhã.