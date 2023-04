Começa a preparação do julgamento dos acusados pelo assassinato de primo de Minoru Kinpara

Os acusados pelo assassinato do então coordenador de campanha do candidato a prefeito do PSDB nas eleições municipais em Rio Branco, Minoru Kinpara, Levy Freitas de Andrade Paulino, vão ser ouvidos na 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular nesta segunda-feira (17).

São eles: Alan de Souza Lima, Juan Correia de Arruda, Marcileudo Costa do Nascimento, Marduqueu Gomes Fernandes e Erick Antônio Correia da Silva, que vão responder ação penal por homicídio qualificado, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

O crime ocorreu em outubro de 2020. O coordenador de campanha também era primo do candidato Minoru Kinpara (PSDB) e morreu em sua própria casa, na Rua Vitória, no bairro Hélio Melo, também conhecido por Sapolândia. Levi Freitas de Andrade tinha de 38 anos de idade e trabalhava na parte de mobilização da campanha de Kinpara.

Momentos antes de ser morto pelo o grupo, ele tomava tereré na frente de sua residência em companhia de alguns deles, a quem conhecia. O que a vítima não sabia é que ali estava sendo planejado seu sequestro.

De acordo com a polícia, os criminosos entenderam que Levy, por ser coordenador de campanha do primo candidato, seria também o homem do dinheiro, aquele que movimentaria grandes somas de dinheiro. A ideia seria sequestrá-lo e exigir um resgate.

Levy, no entanto, reagiu e acabou sendo morto a tiros. Ao colher os depoimentos dos acusados, que estão presos, a Justiça começa a preparar o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre do ano.